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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование турецкому коллеге

    Президент Азербайджана выразил соболезнование турецкому народу в связи с трагедией в Анкаре

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Анкаре.

    Как сообщает Report, в послании говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Дорогой брат,

    Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате беспощадного террористического акта, совершенного в городе Анкара.

    Мы крайне возмущены эти ужасным событием, решительно осуждаем терроризм и считаем важным вести с ним самую острую борьбу.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

    Аллах рехмет элясин!".

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