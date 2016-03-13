Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование турецкому коллеге

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Анкаре.
Как сообщает Report, в послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой брат,
Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате беспощадного террористического акта, совершенного в городе Анкара.
Мы крайне возмущены эти ужасным событием, решительно осуждаем терроризм и считаем важным вести с ним самую острую борьбу.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!".
News DepartmentАвтор новости
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