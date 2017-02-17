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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным исполнительным директором компании МАN SE - ОБНОВЛЕНО

    Глава государства пригласил представителей компании МАN SE в Азербайджан для изучения возможностей сотрудничества

    ***12:06

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с рабочим визитом в Мюнхене, встретился с генеральным исполнительным директором компании МАN SE Йоахимом Дрисом.

    Как сообщает Report, на встрече Йоахим Дрис отметил стремительное развитие Азербайджана, реализацию в нашей стране широкомасштабных проектов, выразил удовлетворение процессами по транспортным коридорам, высказал заинтересованность в осуществлении деятельности в нашей республике.

    Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в последние годы в Азербайджане проводится работа по обновлению различных сфер, предпринимаются важные меры по модернизации общественного транспорта. Глава государства пригласил представителей компании МАN SE в Азербайджан для изучения возможностей сотрудничества.

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