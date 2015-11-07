Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Военно-морских сил США

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Военно-морских сил США Реем Мейбасом.

Как сообщает Report, c удовлетворением вспомнив проведенную 4 года назад встречу с секретарем Военно-морских сил США Реем Мейбасом, президент Ильхам Алиев сказал, что нынешний его визит в Азербайджан станет хорошей возможностью для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами в области обороны. Подчеркнув, что сотрудничество в оборонной сфере имеет большую историю, глава государства сказал, что азербайджанская сторона прилагает все усилия для обеспечения стабильности в регионе. Президент Ильхам Алиев также отметил, что за минувший период ситуация в регионе значительно изменилась.

С удовлетворением вспомнив предыдущий визит в нашу страну, Рей Мейбас подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана успешно сотрудничали в составе международной миротворческой миссии в Косово, Ираке, а в настоящее время – в Афганистане, отметил значение тренингов, взаимного обмена опытом, сотрудничества в области военного образования.