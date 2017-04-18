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    Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Болгарией находятся на высоком уровне

    Президент Азербайджана принял бывшего президента Болгарии Росена Плевнелиева© Azertag.az

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Болгарии Росена Плевнелиева.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

    Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев сказал что, как и всегда, очень удовлетворен приездом в Азербайджан. Коснувшись встреч с президентом Азербайджанской Республики, Росен Плевнелиев особо подчеркнул подписание с президентом Ильхамом Алиевым документа о стратегическом партнерстве между нашими странами. Росен Плевнелиев сказал, что дальновидная политика президента Ильхама Алиева внесла вклад в работу по реализации проекта "Южный газовый коридор".

    Вспомнив свой визит в Болгарию, встречи с президентом Болгарии, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что связи между нашими странами находятся на высоком уровне и выразил уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет осуществляться и в дальнейшем.

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