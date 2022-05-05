Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии обменялись поздравительными письмами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В письме президента Ильхама Алиева говорится:

Уважаемый господин Премьер-министр,

Поздравляю Вас со знаменательной датой между Азербайджанской Республикой и Венгрией - 30-летием установления дипломатических отношений, рад передать наилучшие и искренние пожелания Вашему дружественному народу.

Хотя история наших современных дипломатических связей охватывает 30-летний период, между нашими народами существуют продолжающиеся на протяжении веков традиции дружбы и сотрудничества. Венгрия является близким другом и партнером Азербайджана. С удовлетворением хочу отметить, что за последние десятилетия наши межгосударственные отношения динамично и всесторонне развивались, вышли на уровень стратегического партнерства, еще больше расширились наши отношения в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Сегодня между нашими странами существует активное сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, образовательной и других областях. Считаю, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества.

В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана ведутся широкомасштабные восстановительные работы и реконструкция. Мы были бы рады увидеть участие в этом процессе венгерских компаний.

Азербайджан и Венгрия также эффективно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций. Мы высоко оцениваем поддержку Венгрией нашей страны в рамках Европейского Союза и наше сотрудничество по линии Организации тюркских государств. Уверен, что основанные на взаимном доверии и поддержке дружественные отношения между Азербайджанской Республикой и Венгрией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Венгрии – постоянного мира и благосостояния.