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Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии обменялись поздравительными письмами

Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии обменялись поздравительными письмами Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.
Внешняя политика
5 мая 2022 г. 12:15
Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии обменялись поздравительными письмами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В письме президента Ильхама Алиева говорится:

Уважаемый господин Премьер-министр,

Поздравляю Вас со знаменательной датой между Азербайджанской Республикой и Венгрией - 30-летием установления дипломатических отношений, рад передать наилучшие и искренние пожелания Вашему дружественному народу.

Хотя история наших современных дипломатических связей охватывает 30-летний период, между нашими народами существуют продолжающиеся на протяжении веков традиции дружбы и сотрудничества. Венгрия является близким другом и партнером Азербайджана. С удовлетворением хочу отметить, что за последние десятилетия наши межгосударственные отношения динамично и всесторонне развивались, вышли на уровень стратегического партнерства, еще больше расширились наши отношения в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Сегодня между нашими странами существует активное сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, образовательной и других областях. Считаю, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества.

В настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана ведутся широкомасштабные восстановительные работы и реконструкция. Мы были бы рады увидеть участие в этом процессе венгерских компаний.

Азербайджан и Венгрия также эффективно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций. Мы высоко оцениваем поддержку Венгрией нашей страны в рамках Европейского Союза и наше сотрудничество по линии Организации тюркских государств. Уверен, что основанные на взаимном доверии и поддержке дружественные отношения между Азербайджанской Республикой и Венгрией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Венгрии – постоянного мира и благосостояния.

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Версия на английском языке Azerbaijani President, Hungarian PM exchange congratulatory letters
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti və Macarıstan Baş naziri arasında məktub mübadiləsi olub

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