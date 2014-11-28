Президент Азербайджана дал интервью информационному телеканалу "Россия-24"

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Россия-24»

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября дал интервью информационному телеканалу

Как сообщает Report, в интервью глава государства подробно ответил на вопросы, касательно двухсторонних отношений между Азербайджаном и Россией, протекающих в Азербайджане процессов развития, перспектив экономического сотрудничества между двумя странами, армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, традиций мультикультурализма, подготовительных работ к первым Европейских играм "Баку-2015" и др.