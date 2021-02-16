Президент: Азербайджан в своей деятельности будет отстаивать международное право

Об этом 16 февраля в ходе приема верительных грамот новоназначенного посла Республики Индонезия Хильди Хамида сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

“Как вам известно, принимая почетную миссию - председательство в Движении неприсоединения, я сказал, что Азербайджан в своей деятельности, предпринимаемых шагах будет отстаивать международное право и справедливость. Мы особенно благодарны Индонезии за постоянную поддержку Азербайджана в годы оккупации. Индонезия всегда присоединялась к резолюциям поддерживающего характера, принятым Генеральной ассамблеей ООН, а также Организацией исламского сотрудничества, Движением неприсоединения, и поддерживала справедливое дело Азербайджана. Эта поддержка демонстрировалась на протяжении многих лет и усиливала нашу позицию в урегулировании конфликта, процесс создания очень прочной правовой базы”.

Как сообщает Report, об этом 16 февраля в ходе приема верительных грамот новоназначенного посла Республики Индонезия Хильди Хамида сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Во время конфликта ваше правительство выразило поддержку Азербайджану, мы высоко ценим это. Министерство иностранных дел выступило с заявлением в поддержку выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с азербайджанских территорий. Мы вам за это очень признательны. Кроме того, парламент вашей страны, многие члены вашего парламента выразили солидарность и поддержку Азербайджану.

Все это известно азербайджанскому народу, и это высоко оценивается правительством Азербайджана. Индонезия была среди других членов Движения неприсоединения, которые оказали сильную поддержку нашей позиции в ходе дискуссий в Организации Объединенных Наций во время войны. Как вам известно, некоторые члены Совета Безопасности хотели начать процесс принятия новых резолюций и решений. На самом деле это была попытка остановить наше правое дело по освобождению территорий от оккупации. Эти попытки и преднамеренные тексты не ссылались на резолюции, принятые государствами-членами Совета Безопасности. Таким образом, Индонезия вместе с другими дружественными странами - членами Движения неприсоединения пресекла эти попытки остановить восстановление нашей территориальной целостности, и мы очень высоко оцениваем это. Мы благодарны за это. Это - выражение солидарности, поддержки и дружбы. Таким образом, это - политическая основа нашего сотрудничества", - сказал глава государства.