Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства

Планируется, что программа вакцинации начнется в начале следующего года

"Главной темой уходящего года в мире стала борьба с пандемией".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выcтупая на проходящем сегодня в видеоформате саммите СНГ.

"Азербайджан предпринял оперативные действия для борьбы с этой всеобщей бедой. Было увеличено количество лабораторий практически в 8 раз за короткое время. Было построено более 10 новых современных больниц, в том числе больниц модульного типа. Тем самым мы смогли предоставить более 10 тысяч коек для больных COVID-19.

Также всеобщей проблемой была проблема нехватки врачей. Поскольку система здравоохранения не была рассчитана на такое количество больных, мы, проведя переговоры со странами-коллегами, пригласили врачей из пяти стран - Италии, Китая, Кубы, России, Турции. И это в значительной степени нам помогло в лечении больных", - заявил президент.

По его словам, из госбюджета была выделена сумма почти в 2,5 млрд долларов для борьбы с пандемией, а также для оказания финансовой поддержки тем категориям граждан, которые пострадали.

"Многие сектора экономики оказались выключенными из экономической деятельности. Мерами поддержки охвачены около 5 млн граждан Азербайджана, что составляет половину нашего населения.

Сейчас, когда в мире начинается процесс вакцинации, мы также подключаемся к этому процессу. За прошедшие месяцы были проведены переговоры с такими ведущими производителями вакцин как Sputnik V, Astro Zeneca, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Pfizer.

Азербайджан стал одним из первых, кто присоединился к международной инициативе COVAX с участием ВОЗ по справедливому доступу стран к вакцинам", - отметил глава государства.

"Также нами разработана стратегия вакцинации. Она подразумевает многоплатформенность. И вне зависимости от того, какие технологии будут использованы, главным критерием для нас будет научная обоснованность, безопасность этих вакцин. Планируется, что программа вакцинации начнется в начале следующего года, будет добровольной и за счет государства", - заявил президент.