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Премьер-министр Узбекистана поздравил Али Асадова

Премьер-министр Узбекистана поздравил Али Асадова Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов направил поздравительное письмо Али Асадову в связи с его назначением на пост премьер-министра Азербайджана.
Внешняя политика
17 февраля 2024 г. 13:05
Премьер-министр Узбекистана поздравил Али Асадова

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов направил поздравительное письмо Али Асадову в связи с его назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров.

В письме выражается надежда на тесное сотрудничество в реализации важных задач, поставленных перед правительствами двух стран главами государств в целях дальнейшего развития азербайджано-узбекских отношений дружбы, братства и стратегического партнерства.

Премьер-министр Узбекистана в своем послании выразил уверенность в последовательной реализации достигнутых договоренностей в транспортно-логистической, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın Baş naziri Əli Əsədovu təbrik edib

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