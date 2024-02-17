Премьер-министр Узбекистана поздравил Али Асадова

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов направил поздравительное письмо Али Асадову в связи с его назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов направил поздравительное письмо Али Асадову в связи с его назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров.

В письме выражается надежда на тесное сотрудничество в реализации важных задач, поставленных перед правительствами двух стран главами государств в целях дальнейшего развития азербайджано-узбекских отношений дружбы, братства и стратегического партнерства.

Премьер-министр Узбекистана в своем послании выразил уверенность в последовательной реализации достигнутых договоренностей в транспортно-логистической, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.