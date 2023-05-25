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Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанского лидера

Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанского лидера Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 15:11
Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанского лидера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам и дружественному народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам глубокую признательность за Вашу личную поддержку и вклад в укрепление партнерства между Азербайджаном и Грузией. Нынешний год имеет особое значение, так как народ Азербайджана отмечает 100-летие дальновидного лидера Гейдара Алиева, внесшего важный вклад в прогресс и развитие страны.

Дорогой друг, мы с нетерпением ждем, что наше сотрудничество принесет еще большие успехи нашим странам, народам.

Желаю Вам мирного будущего, прогресса и успеха. Пусть Азербайджан и дальше процветает и развивается!"

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Версия на английском языке Georgian PM congratulates Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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