Представители армянского лобби с позором покинули посвященное Азербайджану мероприятие в США

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В расположенной в Сан-Франциско одной из старинных организаций США Commonwealth Club состоялось мероприятие, посвященное мультикультурализму, межрелигиозной гармонии и традициям религиозной толерантности Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В рамках визита в американский штат Калифорния состоялся визит делегации, состоящий из руководителей различных религиозных общин, живущих в Азербайджане, во главе с председателем Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы.

На мероприятии выступили директор представительства Еврейского комитета Америки в Сан-Франциско Мэт Кан и региональный директор комитета по Северной Калифорнии раввин Серена Айзенберг, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, зампредседателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, глава Общины горских евреев в Баку Милих Евдаев, председатель Общины европейских евреев Азербайджана Александр Шаровский, председатель Албано-Удинской Христианской Общины Азербайджанской Республики Роберт Мобили, представитель Бакинской епархии русской православной церкви Эльнур Эфендиев.

Отметим, что отдел организации Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA) в Сан-Франциско, являющейся лоббистской организацией радикальных армян, различными средствами пытался помешать проведению мероприятия, однако не добилась этого. ANCA направила на мероприятие представителей и попыталась распространить листовки с ложной информацией об Азербайджане, после того, как эта попытка была пресечена, представители армянского лобби постарались помешать ходу мероприятия и задали вопросы, искажающие суть армяно-азербайджанского конфликта. На их вопросы ответил и рассказал правду председатель Госкомитета М.Гурбанлы. Не добившись своих целей, и с протестом участников армянские лоббисты с позором покинули мероприятие.