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Представитель Северного Кипра в Азербайджане: Мы боремся за жизнь без страха

Представитель Северного Кипра в Азербайджане: Мы боремся за жизнь без страха ”Мы гордимся тем, что отмечаем в Азербайджане 40-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра".
Внешняя политика
13 ноября 2023 г. 20:12
Представитель Северного Кипра в Азербайджане: Мы боремся за жизнь без страха

”Мы гордимся тем, что отмечаем в Азербайджане 40-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турганер во время выступления на официальном приеме в Баку 13 ноября.

”Мы чтим память наших братьев, которые отдали свои жизни и стали шехидами на пути становления нашей республики", - отметила она.

Представитель Северного Кипра подчеркнула, что они борются за то, чтобы жить без страха: "Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, турецкое население Кипра сегодня свободно живет под флагом Турецкой Республики Северного Кипра. Наша борьба продолжается”.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Kiprin Azərbaycandakı nümayəndəsi: "Mübarizəmiz başımız dik, qorxusuz yaşamaq üçündür"

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