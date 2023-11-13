Представитель Северного Кипра в Азербайджане: Мы боремся за жизнь без страха

”Мы гордимся тем, что отмечаем в Азербайджане 40-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра".

”Мы гордимся тем, что отмечаем в Азербайджане 40-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турганер во время выступления на официальном приеме в Баку 13 ноября.

”Мы чтим память наших братьев, которые отдали свои жизни и стали шехидами на пути становления нашей республики", - отметила она.

Представитель Северного Кипра подчеркнула, что они борются за то, чтобы жить без страха: "Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, турецкое население Кипра сегодня свободно живет под флагом Турецкой Республики Северного Кипра. Наша борьба продолжается”.