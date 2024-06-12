Представитель ООН: Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства

Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства.

Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства.

Об этом европейскому бюро Report сказал сотрудник Департамента ООН по гендерному равенству и укреплению прав женщин и девочек Венге Ньиронго, комментируя план действий, представленный Азербайджаном в рамках председательства в COP29.

"Мы высоко ценим инициативы, предложенные Азербайджаном в рамках COP29, а также выбранные им темы. Мы приветствуем стремление Азербайджана обратить внимание мирового сообщества на важность гендерного равенства в условиях изменения климата", - отметил он.

Представитель ООН также подчеркнул, что около 2 млн женщин и девочек страдают от нехватки продовольствия в результате изменения климата: "Похвально, что Азербайджан поднимает эту тему".