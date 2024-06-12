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Представитель ООН: Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства

Представитель ООН: Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства.
Внешняя политика
12 июня 2024 г. 18:42
Представитель ООН: Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства

Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства.

Об этом европейскому бюро Report сказал сотрудник Департамента ООН по гендерному равенству и укреплению прав женщин и девочек Венге Ньиронго, комментируя план действий, представленный Азербайджаном в рамках председательства в COP29.

"Мы высоко ценим инициативы, предложенные Азербайджаном в рамках COP29, а также выбранные им темы. Мы приветствуем стремление Азербайджана обратить внимание мирового сообщества на важность гендерного равенства в условиях изменения климата", - отметил он.

Представитель ООН также подчеркнул, что около 2 млн женщин и девочек страдают от нехватки продовольствия в результате изменения климата: "Похвально, что Азербайджан поднимает эту тему".

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Версия на английском языке UN representative applauds Azerbaijan's commitment to ensuring gender equality
Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndəsi: Azərbaycanın COP29 çərçivəsində irəli sürdüyü təşəbbüsləri yüksək qiymətləndiririk

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