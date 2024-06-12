Представитель ООН: Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства

Азербайджана придает большое значение вопросу гендерного равенства.
Об этом европейскому бюро Report сказал сотрудник Департамента ООН по гендерному равенству и укреплению прав женщин и девочек Венге Ньиронго, комментируя план действий, представленный Азербайджаном в рамках председательства в COP29.
"Мы высоко ценим инициативы, предложенные Азербайджаном в рамках COP29, а также выбранные им темы. Мы приветствуем стремление Азербайджана обратить внимание мирового сообщества на важность гендерного равенства в условиях изменения климата", - отметил он.
Представитель ООН также подчеркнул, что около 2 млн женщин и девочек страдают от нехватки продовольствия в результате изменения климата: "Похвально, что Азербайджан поднимает эту тему".