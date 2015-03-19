Представитель НАТО: Наши отношения с Азербайджаном уникальны

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ "За последние годы между Азербайджаном и НАТО сложились крепкие отношения, которые продолжают развиваться".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель отдела политических вопросов и безопасности НАТО Стеффен Элгерсма на конференции "Отношения НАТО-Азербайджа н: Перспективы сотрудничества после Уэльского саммита НАТО 2014 года" в Баку.

Он также отметил важность участия миротворческого контингента Азербайджана в Афганистане, реформирования страны в военной сфере: "Другим элементом нашего сотрудничества является приведение ряда структур Азербайджана к стандартам НАТО. В целом же суть двусторонних отношений не изменилась. Наши отношения с Азербайджаном уникальны, так как здесь участвуют несколько структур. Главное, чтобы это сотрудничество было плодотворным".

В качестве новых аспектов сотрудничества С.Элгерсма назвал сотрудничество в области кибер безопасности и обеспечения безопасности энергетических проектов: "Азербайджан сам определяет уровень сотрудничества. Тем не менее, мы вместе проводим более 200 мероприятий и тысячи военнослужащих страны проходят обучение".