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Представитель МИД Азербайджана: Армения не хочет принимать послевоенные реалии

Представитель МИД Азербайджана: Армения не хочет принимать послевоенные реалии "Армения не готова к процессу нормализации”.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 16:51
Представитель МИД Азербайджана: Армения не хочет принимать послевоенные реалии

"Армения не готова к процессу нормализации”.

Как передает Report, об этом Haber Global заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Армения не хочет принимать реалии, сформировавшиеся после войны 2020 года. В то время как процесс нормализации продолжается, Армения не может выполнить взятые на себя обязательства и, таким образом, создавая напряженность, пытается отвлечь внимание, чем наносит ущерб процессу нормализации”, - сказала Л.Абдуллаева.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA spokesperson: Armenia does not want to accept post-war realities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN-in sözçüsü: "Ermənistan müharibədən sonrakı reallıqları qəbul etmək istəmir"

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