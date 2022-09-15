Представитель МИД Азербайджана: Армения не хочет принимать послевоенные реалии

"Армения не готова к процессу нормализации”.

"Армения не готова к процессу нормализации”.

Как передает Report, об этом Haber Global заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Армения не хочет принимать реалии, сформировавшиеся после войны 2020 года. В то время как процесс нормализации продолжается, Армения не может выполнить взятые на себя обязательства и, таким образом, создавая напряженность, пытается отвлечь внимание, чем наносит ущерб процессу нормализации”, - сказала Л.Абдуллаева.