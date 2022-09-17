Представитель ЕС: В Баку и Ереване состоялся эмоциональный обмен мнениями

"В Баку и Ереване состоялся эмоциональный обмен мнениями".

"В Баку и Ереване состоялся эмоциональный обмен мнениями".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Вернулся в Брюссель после срочных встреч в Баку, Ереване, а также в Вене. Сложный, а иногда и эмоциональный обмен мнениями. Остается много проблем, но есть надежда, что прекращение огня будет соблюдаться. Нужно вернуться к переговорам", - написал он.

Клаар отметил, что ЕС занимается этим вопросом на самом высоком уровне: "Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое обеспечит стабильность, безопасность и процветание Южного Кавказа".