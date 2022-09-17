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Представитель ЕС: В Баку и Ереване состоялся эмоциональный обмен мнениями

Представитель ЕС: В Баку и Ереване состоялся эмоциональный обмен мнениями "В Баку и Ереване состоялся эмоциональный обмен мнениями".
Внешняя политика
17 сентября 2022 г. 16:00
Представитель ЕС: В Баку и Ереване состоялся эмоциональный обмен мнениями

"В Баку и Ереване состоялся эмоциональный обмен мнениями".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Вернулся в Брюссель после срочных встреч в Баку, Ереване, а также в Вене. Сложный, а иногда и эмоциональный обмен мнениями. Остается много проблем, но есть надежда, что прекращение огня будет соблюдаться. Нужно вернуться к переговорам", - написал он.

Клаар отметил, что ЕС занимается этим вопросом на самом высоком уровне: "Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое обеспечит стабильность, безопасность и процветание Южного Кавказа".

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Версия на английском языке EU Special Representative announces results of meetings in Baku and Yerevan 
Версия на азербайджанском языке Aİ nümayəndəsi: "Bakı və İrəvanda emosional fikir mübadilələri oldu"

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