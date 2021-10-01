Депутат Верховной Рады: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Интервью восточноевропейского бюро Report с председателем подкомитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентским связям, депутатом Елизаветой Ясько

Интервью восточноевропейского бюро Report с председателем подкомитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентским связям, депутатом Елизаветой Ясько

- Украина приняла новую стратегию внешнего сотрудничества. Как это новшество проявит себя в межпарламентских связях, в том числе в сотрудничестве с Азербайджаном?

- Наш парламент действует более двух лет. На уровне комитета мы приняли документ о приоритетах нашей межпарламентской деятельности. Одним из приоритетов было поддержание и развитие связей по защите нашей территориальной целостности. Это ключевой вопрос для нас. Поэтому для нас важно развивать сотрудничество посредством всех международных платформ, как с теми, кто неизменно поддерживает нас, так и с теми, кто по тем или иным причинам не может открыто выразить свою поддержку. Это вопрос мира, вопрос территориальной целостности. Что касается Азербайджана, то мы всегда открыто, взаимно поддерживали друг друга на государственном уровне в вопросе территориальной целостности.

- В недавно принятой Стратегии национальной безопасности Вашей страны отмечено, что стратегическими партнерами Украины являются Турция, Азербайджан и страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония. Возможно ли, чтобы парламент Украины принял какое-либо решение, скажем, по поводу перезагрузки отношений с Азербайджаном?

- На уровне комитета мы рассмотрели одно из соглашений о сотрудничестве с Турцией в оборонной сфере. Теоретически аналогичный шаг можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном. Но на данный момент такая инициатива нам не поступала. Полагаю, Министерство иностранных дел проводит надлежащую работу в этой области. В то же время должна отметить работу нашей межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном.

- Что предусматривало соглашение с Турцией о сотрудничестве в оборонной сфере?

- Укрепление наших армий, обмен опытом. Турция оказывает нам поддержку, в том числе по вопросу Крыма

- Азербайджан на различных уровнях, в том числе на парламентском уровне, в Генеральной Ассамблее ООН, поддерживает суверенитет Украины. Есть ли вероятность обсуждения в парламенте Украине документа по поводу геноцида азербайджанцев? Так, например, недавно в Верховную Раду поступило обращение в связи с Ходжалинским геноцидом…

- Насколько мне известно, близится 30-я годовщина этого трагического события. Но в Комитет не поступало конкретного документа. Если такая инициатива поступит на рассмотрение, то для начала необходимо ознакомиться с документом. Еще раз подчеркну, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

- Вы осведомлены о Ходжалинском геноциде?

- Да, у меня есть информация на этот счет. Но должна признать, что этот вопрос не столь часто обсуждается украинской общественностью.

- В Верховной Раде действует рабочая группа по работе со странами, не признающими территориальную целостность Украины. Насколько оправдано наличие такой рабочей группы? Будет ли Верховная Рада, ваш парламентский комитет обсуждать и принимать какие-либо решения в отношении стран, не признающих суверенитет Украины?

- Самым болезненным для нас вопросом является отношение России. Для нас неприемлемо, когда кто-то из российских агентов диктует нашему парламенту необходимость наладить отношения с парламентами так называемых режимов. Второй болезненный вопрос касается Беларуси. Нам известно об огромном влиянии России в этой стране.

Что касается Армении, то статистика результатов голосования свидетельствует о том, что по многим резолюциям позиция Армении созвучна России. Однако в ходе откровенных бесед представители Армении выражают огромное желание поддержать территориальную целостность Украины, но по определенным причинам не могут этого сделать. Их позиция нам непонятна.

- Никто не должен голосовать против суверенитета по каким-то своим причинам. Это касается всех, а не только Армении. Например, на последней сессии Генассамблеи ООН Италия выступили против суверенитета Украины. Если они не признают суверенитет вашей страны, к чему работать с ними?

- Во-первых, на уровне парламентов налаживаются дипломатические отношения. Наши отношения с Италией имеют достаточно большую историю. Мы понимаем, что некоторые политические деятели в итальянском парламенте, к сожалению, лояльны России. Увы, находятся голосующие против нас и в Европе. К примеру, нам известно о том, что ряд депутатов Совета Европы, занимающие то нейтральную позицию, то открыто не поддерживающие нас, являются выразителями определенных политических сил. Они предпочитают либо дружить с Россией, либо сохранять нейтралитет.

- Украина сейчас находится на стадии серьезных реформ. Особенно в сфере финансов и правоохранительных органов. Каким образом парламент может содействовать этому процессу?

- Мы готовы принимать важные решения по различным сферам. Что касается содействия парламента, то мы придаем большую значимость демократии. По этой причине наши депутаты лишены неприкосновенности. Министерство цифровой трансформации продолжает внедрять различные инновации. Что касается правоохранительных органов, то, как Вам должно быть известно, недавно был снят с должности министр внутренних дел. Мы возлагаем большие надежды на нового министра. Мы верим в то, что он сделает многое по борьбе с коррупцией, организованной преступностью. Поживем, увидим.

- Бытует мнение, что после революции реформы в Вашей стране замедлились. Кто или что препятствует их стремительному течению?

- Не все желают реформ. У нас системная бюрократия. Порой мешает отсутствие политической воли. Коррупция остается большой бедой Украины.

- Говорят, что Украине мешает олигархия. Об этом довольно часто говорил Михаил Саакашвили. Существует ли такая проблема?

- На мой взгляд, нам мешает наличие коррупции на всех уровнях. Коррупция среди олигархов, в обществе, кабинетах. Не думаю, что все дело в олигархии. Это проблема просто одна из многих.

- В украинском обществе бытует мнение о том, что нынешний состав Верховной Рады не очень удачен, есть случайные депутаты. Разделяете ли Вы это мнение?

- На мой взгляд, парламент - это зеркало общества. Не стоит обобщать. Я знаю депутатов, которые усердно работают. В то же время в парламенте есть люди, которые не понимают, зачем они там, или просто ведут себя так из-за определенных интересов. Время все рассудит.

- Как вы думаете, насколько активны представители этнических меньшинств в охваченной реформами Украине?

- Хотелось бы, чтобы они были более активными.

- Что мешает им быть более активными?

- У нас низкий уровень коммуникации в связи с происходящим в регионах.