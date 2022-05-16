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Председатель Великого Национального собрания Турции прибыл с визитом в Азербайджан

Председатель Великого Национального собрания Турции прибыл с визитом в Азербайджан Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп 16 мая прибыл с визитом в Азербайджан для участия в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 16:33
Председатель Великого Национального собрания Турции прибыл с визитом в Азербайджан

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп 16 мая прибыл с визитом в Азербайджан для участия в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту М.Шентопа встретили первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

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