Председатель Великого Национального собрания Турции прибыл с визитом в Азербайджан

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп 16 мая прибыл с визитом в Азербайджан для участия в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп 16 мая прибыл с визитом в Азербайджан для участия в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту М.Шентопа встретили первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.