Председатель УМК: Ни одна сила не способна нарушить наше духовное единство

"Ни одна сила, ни внутри, ни извне не способна нарушить наше духовное единство".
Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал сегодня на мероприятии в УМК по случаю Дня Победы.
"Несомненно, благодаря нашим мультикультурным традициям, являющимися неотъемлемой частью идеологии азербайджанства, обеспечивающим гражданам Азербайджана, принадлежащим к различным этносам и религиям, проживание в условиях духовной гармонии как членов одной семьи, сила Азербайджанского государства непоколебима, и победы будут продолжительными. Ни одна сила, ни внутри, ни извне не способна нарушить наше духовное единство. Азербайджанское общество, верующие Азербайджана всегда находятся рядом с нашей государственностью, главой государства и поддерживают его", - подчеркнул председатель УМК.