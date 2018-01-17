Председатель парламентского комитета: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Члены рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям встретились с делегацией Великого народного собрания Турции во главе с руководителем комитета по внешним связям Волканом Бозкыром.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, в ходе встречи обсудили перспективы развития взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в частности развития межпарламентских связей.

Руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям, председатель парламентского комитета здравоохранения парламента Ахлиман Амирасланов затронул дружеские и братские отношения между двумя странами, которые могут быть примером в мире. Он особо выделил роль президентов двух стран, их регулярных взаимных визитов в достижении отношениями нынешнего уровня.

Руководитель комитета по внешним связям Великого народного собрания Турции Волкан Бозкыр также отметил роль взаимных визитов в стремительном развитии турецко-азербайджанских связей. Он также коснулся крупных проектов, реализуемых в Азербайджане.

В.Бозкыр отметил, что проекты TANAP, TAP и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – успехи Азербайджана: “2018 год имеет для Азербайджана большое значение, в этом году также будут проводиться различные мероприятия, проекты”.

В.Бозкыр коснулся трагедии января, годовщина которой будет отмечаться через несколько дней. Председатель парламентского комитета сказал, что во время той трагедии Азербайджан понес большое количество жертв и выразил азербайджанскому народу соболезнование в связи с погибшими за свободу и независимость. Он заявил, что Азербайджан скоро восстановит свою территориальную целостность, а Турция всегда будет его поддерживать на этом пути.