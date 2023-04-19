Председатель Милли Меджлиса провела встречу с маршалом Сейма Польши

Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова в ходе текущего официального визита в Республику Польша провела встречу с маршалом польского Сейма Эльжбетой Витек.

Председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Польшу провела встречу с маршалом польского Сейма Эльжбетой Витек.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Милли Меджлиса, сердечно поприветствовав азербайджанскую коллегу, Э. Витек отметила, что визит спикера Милли Меджлиса внесет лепту в углубление межпарламентских связей.

Связи наших народов находятся на высоком уровне, добавила Э. Витек, упомянув множество сближающих их моментов.

Спикер Милли Меджлиса поблагодарила за приглашение посетить Польшу и за оказанное гостеприимство, отметив, что наши взаимосвязи находятся на высоком уровне, что в свою очередь, позволяет двустороннему сотрудничеству развиваться по всем направлениям. Сагиба Гафарова отметила важность визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в Польшу и руководителей Польши в Азербайджан для развития сотрудничества между странами.

Рассказывая о ситуации в нашем регионе, председатель Милли Меджлиса отметила, что, освободив в 2020-м году свои земли от почти тридцатилетней оккупации, Азербайджан своей исторической победой в 44-дневной Отечественной войне добился восстановления территориальной целостности и самостоятельно исполнил четыре резолюции Совбеза ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе войск Армении с азербайджанских земель. По ее словам, конфликта между Арменией и Азербайджаном более не существует – он остался на страницах истории. Поэтому недопустимы действия и заявления, ставящие под сомнение суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана.

С. Гафарова проинформировала Э. Витек о совершенных Арменией за период оккупации разрушениях сел и городов Азербайджана, вандализме армян в отношении памятников истории, культуры и религии, осквернении азербайджанских мечетей и святилищ, а также о проводимой Арменией политике этнических чисток, в результате которой более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Сахиба Гафарова особо отметила начало широкомасштабных восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана. Там сейчас заново строится инфраструктура взамен разрушенной. В объявленных зонами "зеленой энергии" Карабахе и Восточном Зангезуре закладываются и возводятся новые города и села. С прошлого года бывшие вынужденные переселенцы начали возвращаться на освобожденные территории. Однако одним из основных препятствий этому процессу является множество заложенных Арменией мин. С 10 ноября 2020 года в результате взрывов мин погибли или получили ранения около 300 гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана.

Председатель парламента Азербайджана напомнила, что в прошлом году исполнилось тридцать лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей, однако история дружбы и сотрудничества народов двух стран гораздо шире и дольше.

Отметив, что это ее первый официальный визит в Польшу в качестве главы Милли Меджлиса, С. Гафарова выразила надежду, что он придаст очередной импульс существующим межпарламентским связям.