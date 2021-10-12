Председатель Милли Меджлиса примет участие в Евразийском женском форуме

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова примет участие в третьем Евразийском женском форуме.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, Евразийский женский форум пройдет 13-15 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которая наряду с Советом Федерации Федерального Собрания РФ является организатором мероприятия. Он будет посвящен теме "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".
В форуме примут участие главы парламентов — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики БеларусьНаталья Кочанова и Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.
Помимо этого, в мероприятии будет заместитель Председателя Жогорку Кенеша КыргызскойРеспублики Аида Касымалиева, заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Дилрабо Мансури и бывший председатель Парламента Республики Молдова, ныне депутат и член парламентской делегации в МПА СНГ Зинаида Гречаный.
В ходе форума планируется подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве в разных областях.