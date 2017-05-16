Председатель кувейтского комитета награждена "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шейхи Латифы Аль-Фахд Аль-Салим Аль-Сабах "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в укреплении дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Кувейт председатель Комитета по вопросам женщин Государства Кувейт Шейхи Латифа Аль-Фахд Аль-Салим Аль-Сабах награждается "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".