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    Председатель кувейтского комитета награждена "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шейхи Латифы Аль-Фахд Аль-Салим Аль-Сабах

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шейхи Латифы Аль-Фахд Аль-Салим Аль-Сабах "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в укреплении дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Кувейт председатель Комитета по вопросам женщин Государства Кувейт Шейхи Латифа Аль-Фахд Аль-Салим Аль-Сабах награждается "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

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