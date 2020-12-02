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Глава Конституционного суда Азербайджана награжден орденом Казахстана

Глава Конституционного суда Азербайджана награжден орденом Казахстана Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов вручил орден "Достық" II степени Председателю Конституционного суда Азербайджана Фархаду Абдуллаеву
Внешняя политика
2 декабря 2020 г. 15:33
Глава Конституционного суда Азербайджана награжден орденом Казахстана

Указом президента Республики Казахстан Касым- Жомарта Токаева за большой вклад в развитие идей и принципов конституционализма, укрепление дружбы и сотрудничества между конституционными органами и народами Казахстана и Азербайджана 2 декабря Посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов вручил орден "Достық" II степени Председателю Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархаду Абдуллаеву.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, также юбилейную медаль "Қазақстан Конституциясына 25 жыл" руководителю аппарата Конституционного суда АР Р.Кулиеву.

По случаю 25-летия Конституции Азербайджанской Республики и освобождения оккупированных территорий Посол Казахстана поздравил азербайджанскую сторону с восстановлением в них конституционного контроля и законности, территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Казахстанский дипломат также выразил благодарность руководству и коллективу Конституционного суда Азербайджанской Республики за многолетнее взаимодействие и плодотворное партнерство с Конституционным советом Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах на благо братских государств и народов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərhad Abdullayev Qazaxıstanın “Dostık” ordeni ilə təltif edilib

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