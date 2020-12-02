Глава Конституционного суда Азербайджана награжден орденом Казахстана

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов вручил орден "Достық" II степени Председателю Конституционного суда Азербайджана Фархаду Абдуллаеву

Указом президента Республики Казахстан Касым- Жомарта Токаева за большой вклад в развитие идей и принципов конституционализма, укрепление дружбы и сотрудничества между конституционными органами и народами Казахстана и Азербайджана 2 декабря Посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов вручил орден "Достық" II степени Председателю Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархаду Абдуллаеву.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, также юбилейную медаль "Қазақстан Конституциясына 25 жыл" руководителю аппарата Конституционного суда АР Р.Кулиеву.

По случаю 25-летия Конституции Азербайджанской Республики и освобождения оккупированных территорий Посол Казахстана поздравил азербайджанскую сторону с восстановлением в них конституционного контроля и законности, территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Казахстанский дипломат также выразил благодарность руководству и коллективу Конституционного суда Азербайджанской Республики за многолетнее взаимодействие и плодотворное партнерство с Конституционным советом Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах на благо братских государств и народов.