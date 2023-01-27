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Председатель комитета ММ: Иран несет ответственность за нападение на посольство Азербайджана

Председатель комитета ММ: Иран несет ответственность за нападение на посольство Азербайджана Нападение на посольство Азербайджана в Иране является проявлением вражды в отношении Азербайджанского государства.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 13:04
Председатель комитета ММ: Иран несет ответственность за нападение на посольство Азербайджана

Нападение на посольство Азербайджана в Иране является проявлением вражды в отношении Азербайджанского государства.

Об этом Report заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфят Аскеров.

Он назвал нападение на посольство Азербайджана в Иране актом варварства: "Согласно Венской конвенции 1961-го года безопасность диппредставительств обеспечивает государство, в котором оно расположено. Это требование конвенции принято во всем мире. Ответственность за совершенное преступление несет непосредственно Иран, и он должен за это ответить".

Председатель комитета отметил, что иранская полиция всячески пытается утверждать, что инцидент имеет бытовую подоплеку, хотя эти заявления совершенно абсурдны.

"По сути – это проявление вражды в отношении Азербайджанского государства. Мы требуем, чтобы иранская сторона срочно дала Азербайджану официальный ответ", - добавил З.Аскеров.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Сообщается, что совершивший нападение на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: "Azərbaycan səfirliyinə hücuma görə birbaşa İran məsuliyyət daşıyır və cavab verməlidir"

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