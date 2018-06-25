Председатель Госдумы России предложил спикеру Милли Меджлиса создать межпарламентскую комиссию высокого уровня

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня Госдумы и Милли Меджлиса Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом В. Володин заявил сегодня в Баку на встрече с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

"Было бы правильно, и мы хотели бы предложить этот формат, межпарламентской комиссии Госдумы и Меджлиса Азербайджана высокого уровня, которую могли бы возглавить наши заместители", - заявил Володин.

Он отметил, что парламентам двух стран важно развивать новые форматы работы для того, чтобы вносить больший вклад в развитие добрососедских отношений двух стран.

По словам председателя Госдумы, такая комиссия должна заниматься вопросами, которые беспокоят граждан обеих стран, обсуждать конкретные темы. "Это будет наш вклад в развитие отношений между нашими государствами," - заключил он.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным 24-25 июня находится в Азербайджане с официальным визитом.