Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года обсудят в ходе саммита ООН в сентябре

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил передать итоговый документ "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года" на утверждение глав государств и правительств на предстоящем Саммите. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, cаммит ООН по принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года будет проведен 25–27 сентября.

В представленном проекте Декларации говорится, что все государства будут добиваться устойчивого развития в трех областях: экономической, социальной и экологической.

В целом в новой повестке дня в области развития определены семнадцать целей в области устойчивого развития и 169 задач. Они касаются ликвидации нищеты, охраны здоровья, обеспечения гендерного равноправия, борьбы с изменением климата, стимулирования экономического роста и создания рабочих мест, улучшения доступа к современным источникам энергии, расширения услуг в области водоснабжения и санитарии, обеспечения безопасности городов и других населенных пунктов.