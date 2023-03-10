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Представительство Азербайджана при ОБСЕ: Провокация Армении срывает процесс нормализации отношений

Представительство Азербайджана при ОБСЕ: Провокация Армении срывает процесс нормализации отношений Последняя провокация, совершенная армянской стороной 5 марта, срывает хрупкий процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 10:35
Представительство Азербайджана при ОБСЕ: Провокация Армении срывает процесс нормализации отношений

Провокация, совершенная армянской стороной 5 марта, срывает хрупкий процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в письме представительства Азербайджана при ОБСЕ, направленным участникам заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Последняя военная провокация со стороны Армении, совершенная на территории Азербайджана 5 марта 2023 года, и последовавшие попытки дальнейшей эскалации ситуации путем открытия огня из крупнокалиберного оружия вдоль границы между двумя странами, являются еще одними примерами такой политики",- отмечается в заявлении.

В письме также подчеркивается, что эта провокация является еще одним свидетельством того, что Армения отказывается вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, как это предусмотрено в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года: "Она [Армения] продолжает свою военную деятельность на территории Азербайджана, которая включает незаконное наращивание военной мощи, ротацию сил, переброску оружия и личного состава на территорию Азербайджана".

В этой связи Азербайджан призвал страны ОБСЕ направить Армении прямой и недвусмысленный сигнал о необходимости прекращения ее незаконной военной деятельности и контрабанды природных ресурсов на дороге Ханкенди-Лачын.

Напомним, в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями утром 5 марта, стали шехидами военнослужащие азербайджанской армии Шахрияр Рамиз оглу Алибейли и Эшгин Джамиль оглу Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ATƏT-dəki Daimi Nümayəndəliyi: “Ermənistanın təxribatı münasibətlərin normallaşması prosesini pozur”
Версия на английском языке Azerbaijan’s Mission to OSCE: Armenia’s provocation disrupting normalization of relations

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