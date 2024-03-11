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Посольство Великобритании отмечает 32-ю годовщину установления дипотношений с Азербайджаном

Посольство Великобритании отмечает 32-ю годовщину установления дипотношений с Азербайджаном Посольство Великобритании отмечает 32-ю годовщину со дня установления дипотношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 12:01
Посольство Великобритании отмечает 32-ю годовщину установления дипотношений с Азербайджаном

Посольство Великобритании отмечает 32-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений между Лондоном и Баку.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в социальной сети "Х".

"Великобритания, конечно же, имеет давние обширные и доверительные отношения с Азербайджаном, начиная от борьбы с изменением климата и расширения прав и возможностей женщин до развития торговли", - сказал он в подготовленном по этому поводу видеоролике.

В нем другие сотрудники дипмиссии рассказали о том, как две страны поддерживают тесные двусторонние отношения.

"Мы, как посольство Великобритании в Баку, гордимся тем, что оказываем важнейшую помощь в спасении жизни людей и помогаем в разминировании Азербайджану... Мы, как посольство, конечно, гордимся тем, что Великобритания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Азербайджане...", - отметили они.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK mark 32nd anniversary of establishing diplomatic relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Britaniya diplomatik münasibətlərinin 32-ci ildönümüdür

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