Посольство Азербайджана пожелало скорейшего выздоровления премьеру Великобритании

Посольство Азербайджана в Лондоне пожелало скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Как сообщает Report, об этом дипмиссия написала в своем аккаунте в Twitter.

"Мы желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Борису Джонсону. Наши мысли и молитвы с ним, а также со всеми, кто борется с COVID-19",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии.

We wish a speedy recovery to Prime Minister of 🇬🇧 @BorisJohnson. Our thoughts and prayers are with him and all those who are fighting against #Covid_19 🇦🇿🇬🇧