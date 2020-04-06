​Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии

Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник канцелярией главы правительства на Даунинг-стрит, 10.

"Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии, - говорится в документе. - Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо".