Дипмиссия Азербайджана в Китае функционирует в полном составе

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Посольство Азербайджана в Китае осуществляет деятельность в обычном режиме в полном составе.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос о влиянии распространившегося в Китае коронавируса на деятельность азербайджанской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 74,57 тысячи человек, из них 2 118 человек скончались.

При этом количество случаев заражения иностранных граждан в Китае новым типом коронавируса достигло 29, 18 из них уже излечились и выписаны из больниц, двое скончались, девять человек продолжают лечение.