Посол Южной Кореи завершает дипмиссию в Азербайджане

Посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп завершает дипломатическую миссию в Азербайджане.

Посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп завершает дипломатическую миссию в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Встретился сегодня с послом Республики Корея господином Ким Тонг Опом, поскольку он завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане. Подчеркнул развитие азербайджано-корейских отношений за прошедший год и существующий потенциал для дальнейшего увеличения. Желаю всего наилучшего послу в его будущих начинаниях", - говорится в публикации министра.