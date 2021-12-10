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Посол Южной Кореи завершает дипмиссию в Азербайджане

Посол Южной Кореи завершает дипмиссию в Азербайджане Посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп завершает дипломатическую миссию в Азербайджане.
Внешняя политика
10 декабря 2021 г. 19:32

Посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп завершает дипломатическую миссию в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Встретился сегодня с послом Республики Корея господином Ким Тонг Опом, поскольку он завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане. Подчеркнул развитие азербайджано-корейских отношений за прошедший год и существующий потенциал для дальнейшего увеличения. Желаю всего наилучшего послу в его будущих начинаниях", - говорится в публикации министра.

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