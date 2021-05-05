Посол: Визит Гарибашвили придаст импульс грузино-азербайджанским отношениям

“Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан очень значим"

“Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан очень значим".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, в рамках визита будут обсуждены торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы: "Я уверен, что этот визит придаст импульс грузино-азербайджанским отношениям".

Посол отметил, что будет также произведен обмен мнениями о проведении бизнес-форума и других подобных мероприятий для усиления экономических связей.