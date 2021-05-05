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Посол: Визит Гарибашвили придаст импульс грузино-азербайджанским отношениям

Посол: Визит Гарибашвили придаст импульс грузино-азербайджанским отношениям “Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан очень значим"
Внешняя политика
5 мая 2021 г. 11:25
Посол: Визит Гарибашвили придаст импульс грузино-азербайджанским отношениям
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“Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан очень значим".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

По его словам, в рамках визита будут обсуждены торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы: "Я уверен, что этот визит придаст импульс грузино-азербайджанским отношениям".

Посол отметил, что будет также произведен обмен мнениями о проведении бизнес-форума и других подобных мероприятий для усиления экономических связей.

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Версия на английском языке Ambassador: Irakli Garibashvili's visit will give impentus to Georgian-Azerbaijani relations
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İrakli Qaribaşvilinin səfəri Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinə təkan verəcək”

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