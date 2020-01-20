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Посол Великобритании: Мы разделяем скорбь в связи с трагической годовщиной 20 января

Посол Великобритании: Наши мысли с теми, кто скорбит в эту трагическую

Посол Великобритании в Азербайджане  Джеймс Шарп выражает соболезнования народу Азербайджана в связи с 30-летием  трагических событий 20 января.

Как сообщает Report, посол написал об этом в своем аккаунте в социальной сети.

"В этом году народ Азербайджана отмечает 30-летие "Черного января". Мы отдаем дань памяти тем, кто погиб во время тех трагических событий 20 января, и той особой роли, которую они сыграли в восстановлении независимости Азербайджана. От имени правительства Великобритании и от себя лично я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям тех, кто погиб в этот трагический день. Мы разделяем скорбь в связи с этой трагической годовщиной".

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