Посол Великобритании: Мы разделяем скорбь в связи с трагической годовщиной 20 января

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выражает соболезнования народу Азербайджана в связи с 30-летием трагических событий 20 января.
Как сообщает Report, посол написал об этом в своем аккаунте в социальной сети.
"В этом году народ Азербайджана отмечает 30-летие "Черного января". Мы отдаем дань памяти тем, кто погиб во время тех трагических событий 20 января, и той особой роли, которую они сыграли в восстановлении независимости Азербайджана. От имени правительства Великобритании и от себя лично я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям тех, кто погиб в этот трагический день. Мы разделяем скорбь в связи с этой трагической годовщиной".
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости