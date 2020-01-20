Посол Великобритании: Мы разделяем скорбь в связи с трагической годовщиной 20 января

Посол Великобритании: Наши мысли с теми, кто скорбит в эту трагическую

20 января, 2020 11:29

https://report.az/storage/news/090750df00866232b03cb9910c4d7a6d/f191c9aa-cfa6-4f60-8bbc-bbc1c168b7ca_292.jpg Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выражает соболезнования народу Азербайджана в связи с 30-летием трагических событий 20 января. Как сообщает Report, посол написал об этом в своем аккаунте в социальной сети. "В этом году народ Азербайджана отмечает 30-летие "Черного января". Мы отдаем дань памяти тем, кто погиб во время тех трагических событий 20 января, и той особой роли, которую они сыграли в восстановлении независимости Азербайджана. От имени правительства Великобритании и от себя лично я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования народу Азербайджана и семьям тех, кто погиб в этот трагический день. Мы разделяем скорбь в связи с этой трагической годовщиной".