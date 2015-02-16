Посол: В российско-азербайджанских связях все спокойно, стабильно и предсказуемо

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "В российско-азербайджанских связях все спокойно, стабильно и предсказуемо. Россия хорошо осознает все нюансы самостоятельной политики Азербайджана и относится к Баку с полным пониманием".

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

По его словам, минувший 2014 год был хорошим для российско-азербайджанских отношений: "Три раза встречались президенты, в Азербайджан приезжали многие российские министры и наоборот. Огромный интерес к республике проявили российские регионы: в Азербайджане побывало 22 делегации, 12 из которых возглавляли руководители регионов. Выросла торговля: мы вновь выходим на рекордный уровень, близкий к 4 миллиардам долларов".

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Россией на фоне событий в Украине, посол отметил, что Азербайджан, как самостоятельное и независимое государство, имеет свою точку зрения по всем вопросам, включая украинский: "Во многом наши оценки совпадают. В некоторых моментах расходятся".

Отвечая на вопрос о том, сказались ли санкции, введенные некоторыми странами против России, на экономических отношениях Москвы и Баку, В.Дорохин сказал, что Азербайджан осудил санкции, и Россия это ценит: "Второе: мы ориентируемся на долгосрочные стратегические интересы, а не на конъюнктуру".