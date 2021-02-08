Посол: Украина готова помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий

"Азербайджан является основным партнером Украины на Южно-Кавказском регионе".
Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в ходе состоявшейся сегодня украинско-азербайджанской научной онлайн-конференции на тему "Дипломатические отношения Азербайджана и Украины сквозь призму прошлого и настоящего".
Посол в своем выступлении отметил, что за годы сотрудничества "многое поменялось, кроме взаимного уважения и дружбы между двумя странами", тем самым еще раз придав особое значение динамичному развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами.
" Азербайджан является основным партнером Украины на Южно-Кавказском регионе", - сказал посол.
Дипломат заявил, что Украина полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, добавив, что Украина готова оказать помощь в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.
"Нас будут связывать технологические и финансовые тенденции...мы дополняем друг друга в экономическом плане... Наше будущее точно не будет монотонным.", - сказал Каневский в заключении.