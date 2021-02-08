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Посол: Украина готова помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий

Посол: Украина готова помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий "Азербайджан - основной партнер Украины в Южно-Кавказском регионе"
Внешняя политика
8 февраля 2021 г. 15:41
Посол: Украина готова помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий
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"Азербайджан является основным партнером Украины на Южно-Кавказском регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в ходе состоявшейся сегодня украинско-азербайджанской научной онлайн-конференции на тему "Дипломатические отношения Азербайджана и Украины сквозь призму прошлого и настоящего".

Посол в своем выступлении отметил, что за годы сотрудничества "многое поменялось, кроме взаимного уважения и дружбы между двумя странами", тем самым еще раз придав особое значение динамичному развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами.

" Азербайджан является основным партнером Украины на Южно-Кавказском регионе", - сказал посол.

Дипломат заявил, что Украина полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, добавив, что Украина готова оказать помощь в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

"Нас будут связывать технологические и финансовые тенденции...мы дополняем друг друга в экономическом плане... Наше будущее точно не будет монотонным.", - сказал Каневский в заключении.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Ukrayna Qarabağın bərpasında Azərbaycana kömək etməyə hazırdır"
Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan is Ukraine's main partner in South Caucasus

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