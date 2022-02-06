Посол: Украина и Азербайджан остаются хорошими друзьями и стратегическими партнерамим

Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном».

"Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Обе страны остаются хорошими друзьями и стратегическими партнерами. Мы продолжаем углублять наши двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество!", - сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина и Азербайджан отмечают установление дипломатических отношений в духе искренней дружбы, взаимного уважения и доверия.