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Посол: Украина и Азербайджан остаются хорошими друзьями и стратегическими партнерамим

Посол: Украина и Азербайджан остаются хорошими друзьями и стратегическими партнерамим Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном».
Внешняя политика
6 февраля 2022 г. 12:19
Посол: Украина и Азербайджан остаются хорошими друзьями и стратегическими партнерамим

"Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Обе страны остаются хорошими друзьями и стратегическими партнерами. Мы продолжаем углублять наши двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество!", - сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина и Азербайджан отмечают установление дипломатических отношений в духе искренней дружбы, взаимного уважения и доверия.

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Версия на английском языке Ambassador: Ukraine, Azerbaijan remain good friends, strategic partners
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Ukrayna və Azərbaycan yaxşı dost və strateji tərəfdaş olaraq qalır"

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