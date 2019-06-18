Посол Турции в Азербайджане прокомментировал дебаты Йылдырыма и Имамоглу - ЭКСКЛЮЗИВ

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал проведенные 16 июня дебаты между кандидатами на пост мэра Стамбула Бинали Йылдырымом и Экремом Имамоглу.

В заявлении Report дипломат сказал, что проследил за дебатами и высоко их оценил.

"Я проследил за дебатами между Бинали Йылдырымом и Экремом Имамоглу. Я очень высоко ценю их. Два политика Турции обсудили перед народом проблемы Турции. Я уверен, что весь турецкий народ, как и я, высоко ценит эти дебаты".

Он напомнил, что будут проведены повторные выборы на пост мэра Стамбула и население Стамбула выберет главу муниципалитета.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Турции ликвидировала результаты выборов на пост мэра, проведенных 31 марта. Повторные выборы состоятся 23 июня.