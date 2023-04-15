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Посол Турции осудил поджог азербайджанского флага и пытки азербайджанского солдата

Посол Турции осудил поджог азербайджанского флага и пытки азербайджанского солдата Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи осудил поджог азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване и жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим.
Внешняя политика
15 апреля 2023 г. 13:52
Посол Турции осудил поджог азербайджанского флага и пытки азербайджанского солдата

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи осудил поджог азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване и жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим.

Как сообщает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Поведение Армении в последние дни, жестокие пытки заблудившегося азербайджанского солдата, перешедшего границу в туманную погоду, и поджог азербайджанского флага на открытии международного спортивного соревнования совершенно неприемлемо. Мы категорически осуждаем подобное поведение", - написал посол.

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Версия на английском языке Turkish ambassador condemns attack on Azerbaijani flag in Yerevan and torture against soldier
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri İrəvanda Azərbaycan bayrağına hücumu və hərbçimizə qarşı işgəncəni qınayıb

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