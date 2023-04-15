Посол Турции осудил поджог азербайджанского флага и пытки азербайджанского солдата

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи осудил поджог азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване и жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи осудил поджог азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване и жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим.

Как сообщает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Поведение Армении в последние дни, жестокие пытки заблудившегося азербайджанского солдата, перешедшего границу в туманную погоду, и поджог азербайджанского флага на открытии международного спортивного соревнования совершенно неприемлемо. Мы категорически осуждаем подобное поведение", - написал посол.