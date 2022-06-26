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Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве

Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимых братских отношениях.
Внешняя политика
26 июня 2022 г. 13:06
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве

Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимых братских отношениях.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на церемонии открытия памятника Кавказской исламской армии в Гяндже.

Посол сказал, что эти отношения основаны на словах Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – это наша радость, его печаль – наша печаль» и общенационального лидера Гейдара Алиева «Азербайджан-Турция – одна нация, два государства».

«Эти отношения основаны на исторических связях. Приезд командующего Кавказской исламской армией Нуру-паши в Гянджу 25 мая 1918 года был встречен гянджинцами с большой радостью. Потому что главной целью Нуру-паши было ликвидировать угрозу в Гяндже, разоружить находящихся здесь врагов и обеспечить безопасность азербайджанского населения. 11 июня 1918 года в боях у мечети Шаха Аббаса в Гяндже героически погибли и стали шехидами 13 воинов Кавказской исламской армии», - подчеркнул посол.

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Версия на английском языке Envoy: Azerbaijani-Turkish relations based on unwavering brotherhood
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: "Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri sarsılmaz qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulub"

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