Посол: Связи между Азербайджаном и Египтом опираются на дружеские и братские отношения

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Баку отметили национальный праздник Египта - 65-летие Дня революции.

Как сообщает Report, вначале прозвучали гимны двух стран, после чего выступила посол Египта в Азербайджане Сюзан Джамиль.

Отметив, что две страны отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений, она добавила, что эти связи опираются на дружеские и братские отношения между двумя странами.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, С.Джамиль сказала, что ее страна поддерживает принятые в связи с этим резолюции ООН и ОИС.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, в свою очередь, поздравил посла и египетский народ с национальным праздником, пожелал процветания народу Египта.

Он отметил, что две страны поддерживают друг друга на международной арене, а также подчеркнул, что между Азербайджаном и Египтом по сей день было подписано более 50 соглашений.

Отметим, что на мероприятии участвовали послы зарубежных стран, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели.