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    Посольство США прокомментировало информацию СМИ о введении санкций в отношении Азербайджана

    США не применили санкции против Азербайджана

    Баку. 12 января. REPORT. AZ/ Посольство США в Азербайджане опровергло информацию ряда СМИ о введении санкций в отношении ряда чиновников Азербайджана. Как сообщили Report в посольстве CША в Азербайджане, "информация СМИ по этому поводу не соответствует действительности". 

    "США не применили санкции против Азербайджана", - отметили в посольстве.

    В представительстве ЕС в Азербайджане данную информацию не прокомментировали.

    Напомним, ряд азербайджанских СМИ распространил информацию о том, что Европейский Союз и Государственный департамент США достигли предварительного соглашения о применении санкций в отношении ряда чиновников Азербайджана. Согласно информации, санкционный список состоит из 31 фамилии, туда включены имена  ряда судей и прокуроров. 

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