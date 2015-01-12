Посольство США прокомментировало информацию СМИ о введении санкций в отношении Азербайджана

Баку. 12 января. REPORT. AZ/ Посольство США в Азербайджане опровергло информацию ряда СМИ о введении санкций в отношении ряда чиновников Азербайджана. Как сообщили Report в посольстве CША в Азербайджане, "информация СМИ по этому поводу не соответствует действительности".

"США не применили санкции против Азербайджана", - отметили в посольстве.

В представительстве ЕС в Азербайджане данную информацию не прокомментировали.

Напомним, ряд азербайджанских СМИ распространил информацию о том, что Европейский Союз и Государственный департамент США достигли предварительного соглашения о применении санкций в отношении ряда чиновников Азербайджана. Согласно информации, санкционный список состоит из 31 фамилии, туда включены имена ряда судей и прокуроров.