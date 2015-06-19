Посольство Грузии поблагодарило Азербайджан за поддержку в связи с наводнением в Тбилиси

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Посольство Грузии в Азербайджане выразило глубокую признательность азербайджанцам, которые близко к сердцу восприняли произошедшую в столице Грузии трагедию.

Как сообщили Report в посольстве Грузии в Азербайджане, в результате разрушительного наводнения в ночь с 13 на 14 июня в Тбилиси погибло 19 человек, продолжаются поиски без вести пропавших.

"Стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре, в одном из центральных районов столицы уничтожены и повреждены дороги, мосты, зеленые насаждения и другие объекты, затруднено передвижение транспорта и пешеходов. Полностью уничтожен исторический объект - Тбилисский зоопарк, где погибли многие его обитатели", - сообщили в посольстве, добавив, что в диппредставительство по сегодняшний день не прекращаются обращения от простых граждан, представителей правительственных, неправительственных и деловых структур Азербайджана с выражением соболезнований и с предложениями об оказании материальной помощи пострадавшим.

В посольстве сообщили, что в связи с этим в Международном банке Азербайджана открыт специальный счет для физических и юридических лиц с целью добровольного пожертвования пострадавшим в результате стихии.

Реквизиты счета:

Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan Republik,

“IBA-PREMIER”, CUSTOMER SERVICE

SWIFT: IBAZAZ2X

Nizami str., 67, Phone: (+99412) 493-00-91

Beneficiary: EMBASSY OF GEORGIA

IBAN N : AZ10IBAZ39020028409416149120