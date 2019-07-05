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Посол: США всегда рядом с Азербайджаном

​Посол: США всегда рядом с Азербайджаном

США всегда были и сегодня находятся бок о бок с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал посол США в Азербайджане Ли Литценбергер на мероприятии, посвященном Дню независимости США.

"США поддерживали Азербайджан с момента восстановления независимости. Более чем 25 лет назад США поддерживали Азербайджан. И сегодня, когда роль Азербайджана повышается во всем мире, США рядом с Азербайджаном. США уважают независимость Азербайджана", - сказал посол.

Посол также отметил, что отношения между Азербайджаном и США имеют яркое будущее.

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