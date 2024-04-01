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Посол США в Азербайджане принял участие в ифтаре

Посол США в Азербайджане принял участие в ифтаре Посол США в Азербайджане Марк Либби принял участие в ифтаре, организованном Общественным объединением помощи женщинам Təmiz Dünya.
Внешняя политика
1 апреля 2024 г. 19:06
Посол США в Азербайджане принял участие в ифтаре

Посол США в Азербайджане Марк Либби принял участие в ифтаре, организованном Общественным объединением помощи женщинам Təmiz Dünya.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства в социальной сети "X".

"В ифтаре, организованном в священный месяц Рамазан, приняли участие посол Либби, директор общественного объединения Мехрибан Зейналова, сотрудники и обитатели приюта, выпускники программы по обмену. Отметив инклюзивный дух праздника Рамазан, посол поблагодарил Мехрибан Зейналову и ее сотрудников за их усилия по обеспечению безопасного пространства для женщин и детей", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ səfiri iftar süfrəsinə qatılıb

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