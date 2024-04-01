Посол США в Азербайджане принял участие в ифтаре

Посол США в Азербайджане Марк Либби принял участие в ифтаре, организованном Общественным объединением помощи женщинам Təmiz Dünya.

Посол США в Азербайджане Марк Либби принял участие в ифтаре, организованном Общественным объединением помощи женщинам Təmiz Dünya.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства в социальной сети "X".

"В ифтаре, организованном в священный месяц Рамазан, приняли участие посол Либби, директор общественного объединения Мехрибан Зейналова, сотрудники и обитатели приюта, выпускники программы по обмену. Отметив инклюзивный дух праздника Рамазан, посол поблагодарил Мехрибан Зейналову и ее сотрудников за их усилия по обеспечению безопасного пространства для женщин и детей", - говорится в публикации.