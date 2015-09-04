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    Посол: США поддерживают усилия по экономической диверсификации в Азербайджане

    Роберт Секута провел встречу с руководителями ряда американских и азербайджанских компаний

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута провел встречу с руководителями ряда американских и азербайджанских компаний. Как сообщает Report, об этом говорится на Twitter странице посольства США. 

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах экономического развития в Азербайджане.

    "США поддерживают усилия по экономической диверсификации в Азербайджане посредством партнерства с правительством страны и бизнес-сообществом", - отмечается в сообщении. 

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