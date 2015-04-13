Посол США: Азербайджан вносит вклад в обеспечение мировой кибербезопасности

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан вносит вклад в обеспечение мировой кибербезопасности". Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на конференции "Национальная безопасность в информационный век" в Баку.

"Азербайджан сегодня превращается в региональный центр коммуникаций и информационных технологий, и США поддерживают республику в этом направлении", - заявил посол, отметив важность укрепления связей между странами для обеспечения информационной и кибербезопасности.