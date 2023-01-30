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Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное

Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране удовлетворительное.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 15:28
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное

Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране удовлетворительное.

Об этом сообщил Report посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

По словам дипломата, пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

29 января сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей были эвакуированы в Баку. Деятельность дипломатического представительства полностью приостановлена. Погибший в результате теракта начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров был похоронен 30 января на второй Аллее шехидов.

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Версия на английском языке Envoy: Health of Azerbaijani embassy employees injured during terrorist attack 'under control'
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Terror aktı zamanı yaralanan əməkdaşlarımızın səhhəti nəzarət altındadır"

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