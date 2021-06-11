Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ

"​​​Несмотря на пандемию, отношения Азербайджана и России продолжали интенсивно развиваться"

Интервью Report с послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым по случаю государственного праздника РФ – Дня России (12 июня)

- Как развивались отношения между Азербайджаном и Россией в течение ближайшего, достаточно непростого для всего мира, года?

- Несмотря на ограничения, которые создает пандемия коронавируса, наши отношения продолжали интенсивно развиваться. Во-первых, политические связи находятся на весьма высоком уровне. Продолжаются тесные контакты, общение наших президентов, которые имели место многократно за упомянутый вами период. Кроме того, происходит развитие экономических связей. В прошлом году наш товарооборот несколько сократился в связи с пандемическими ограничениями, но сейчас есть надежда на его рост, и показатели по первому кварталу этого года обнадеживают.

За год состоялось много важных событий в плане контактов на высоком уровне. В мае премьер-министр Али Идаятович Асадов был в Москве с официальным визитом, председатель Милли Меджлиса госпожа Сахиба Гафарова побывала в апреле в России на МПА СНГ, где общалась с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Дважды, в январе и апреле, Баку посетил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов был в Москве для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ и отдельно встречался министром Лавровым. Сам глава МИД Сергей Лавров в мае побывал в Баку с визитом.

Я бы также отметил состоявшееся в мае 19-ое заседание нашей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Все это в совокупности показывает, что сбоя в развитии двустороннего взаимодействия за обозначенный период не произошло, и мы все сложности успешно преодолеваем.

- Если говорить о долгосрочной перспективе, то какие сферы будут приоритетными в отношениях между двумя странами?

- Насчет будущего нам тоже есть, о чем поговорить. В апреле следующего года исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. И в рамках этой даты планируется провести целый ряд самых различных мероприятий. Пока конкретнее говорить рано: график еще не утвержден, но отметить эту дату намерение есть совершенно четкое.

В менее далекой перспективе должен состояться Межрегиональный форум, который был ранее отложен из-за пандемии. Рассчитываем провести этот форум в текущем году.

Немаловажно обращать внимание и на экономические связи, и тут показательными являются решения Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которая была созвана в Москве в мае. По итогам заседания был принят очень объемный протокол, отражающий самые различные направления нашей деятельности.

Если говорить о перспективе, то прежде всего необходимо вспомнить о Плане действий по развитию ключевых направлений сотрудничества, который был принят в 2018 году и охватывает период до 2024 года. Последнее заседание Межправкомиссии как раз и подтвердило важность исполнения этого плана с его дополнениями. Интересно, что если раньше наш план состоял из пяти дорожных карт, то за последнее время к ним добавилась шестая карта – по инновационному развитию и цифровой экономике. В итоговом протоколе заседания Межправкомиссии отражена работа по всем этим направлениям. Основные среди них – это известные отрасли сотрудничества: транспорт, промышленность, сельское хозяйство. Но есть и новые элементы, которые добавляются в наши задачи и будут работать на перспективу. В частности, по сельскому хозяйству. Обе стороны намерены придать новый импульс сотрудничеству в этой сфере. Поставлена задача по созданию благоприятных условий для увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия. Эти товарные позиции по-прежнему занимают важное место в наших торговых отношениях.

План действий обрастает и другими новыми элементами, которые показывают, что мы идем в ногу со временем. Там отражены такие моменты, как сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности и обмен опытом в области ИКТ. Это новые вопросы, и, кстати, во время пребывания премьера Али Асадова в Москве он обсуждал их с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Я бы так охарактеризовал ближайшую перспективу развития наших отношений.

- Как вы оцениваете сотрудничество Азербайджана и России в борьбе с коронавирусной инфекцией?

- С разгаром коронавирусной пандемии была подтверждена наша готовность сотрудничать. Именно по инициативе Азербайджана, как страны-председателя в Движении неприсоединения, в конце прошлого года прошла специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом. Россия с самого начала поддержала эту инициативу, мы сотрудничали в ходе сессии и по-прежнему очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН для мобилизации мирового сообщества.

Во-вторых, я бы отметил, что совпадение мнений наших стран по этому вопросу проявлялось на всевозможных форумах, в частности, на форумах СНГ, где данная тема постоянно стоит на повестке дня в последнее время, где принимаются общие решения о координации наших действий и объединении усилий по борьбе с этой болезнью.

В ходе всех встреч, которые я упомянул выше, тема борьбы с коронавирусом остается одним из важных пунктов нашей повестки дня.

В прошлом году Россия поставила в Азербайджан тест-системы на 12 тысяч исследований, в Азербайджан приезжали наши медицинские специалисты и работали здесь, консультируя азербайджанских коллег. Уже в этом году в Азербайджане начали прививаться российской вакциной “Cпутник-V”.

-Ожидаются ли поставки очередной партии вакцины “Cпутник-V” в Азербайджан?

- Есть соответствующие договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и Азербайджанским объединением TEBIB. 2 мая в Азербайджан поступила первая партия российской вакцины “Cпутник-V” в объеме 40 тысяч доз. Только что нам сообщили об очередной поставке.

- Как вы знаете, в Азербайджане полным ходом идет процесс вакцинации населения. Причем, в процентном соотношении Азербайджан занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ. Как вы оцениваете процесс вакцинации в стране?

- Ну, я полагаю, что ход вакцинации, конечно, прежде всего оценивает правительство Азербайджанской Республики. Но мы, как посольство, с большим удовлетворением видим, что в результате мер, предпринятых азербайджанской стороной, в том числе Оперативным штабом при Кабинете министров уровень заболеваемости в Азербайджане резко снизился. Если посмотреть на последние цифры, это порядка 100 человек в день. На мой взгляд, это очень хороший результат. Мы, конечно, будем продолжать сотрудничать, обмениваться опытом между нашими странами в этой области. Думаю, что может вызывать только радость то, что в Азербайджане так хорошо ведется работа, что она приводит к снижению количества заболевших.

Хочется верить, что пик мы прошли. Мы более или менее уже понимаем, что такое пандемия коронавируса, какие меры надо принимать для ее сдерживания и что делать, чтобы она больше не влияла в серьезной степени на наши экономические связи.

- Как вы оцениваете работу трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России?

- Решение по созданию трехсторонней рабочей группы, которое содержалось в трехстороннем заявлении от 11 января этого года, оказалось очень своевременным и правильным. В целом, в России полностью разделяют настрой руководства Азербайджанской Республики, который выражает господин Президент, нацеленный на экономическое развитие всего региона, восстановление экономических связей, открытие блокированных раньше коммуникаций. Это является непосредственной задачей этой трехсторонней группы.

Я не в праве давать оценку рабочей группы, но ее дают наши руководители. Во время контактов на высшем уровне положительно оценивается ее деятельность. Это удачная форма, которая отвечает духу нынешнего момента – стремлению понизить напряженность в регионе и стараться идти вперед на благо экономики и живущих тут людей.

-В случае плодотворной работы трехсторонней рабочей группы, какие проекты могут быть реализованы в будущем по восстановлению коммуникаций?

- Как я уже сказал, в первую очередь работа трехсторонней рабочей группы нацелена на логистические и транспортные коммуникации. Это основная задача на данном этапе. Рабочая группа имеет свои подругппы, которые рассматривают конкретику. Не буду забегать вперед, говоря о том, какие именно из существующих коммуникаций будут открываться в первую очередь, какие во-вторую - это сейчас является предметом обсуждений в рамках группы.

Но вообще речь идет о коммуникациях, от открытия которых выиграют экономически все страны региона.

- Возможно ли участие в будущем российских компаний в подобных проектах, в том числе проектах на освобожденных территориях Азербайджана?

- Разумеется, это возможно. Поскольку Россия является одной из сторон трехсторонней рабочей группы, наши компании могут быть заинтересованы в транспортных и логистических, дорожных проектах. И что касается восстановления жизни в регионах, то да, конечно, мы бы с удовольствием ознакомились с перечнем предложений азербайджанской стороны в отношении того, на каком этапе и в какой форме российские компании могут присоединиться. Как мы знаем, азербайджанское руководство сейчас разрабатывает планы по восстановлению конкретных районов, например, Агдамского. За этим должны последовать планы и программы восстановления и других районов. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этому процессу.